«На лоб хейтерам»: Бородина и Чехова озвучили свои результаты теста на коронавирус

Телеведущие Ксения Бородина и Анфиса Чехова озвучили свои результаты теста на коронавирус. Отметим, на сегодняшний день число заболевших по всей стране растет: за последние сутки медики диагностировали 1154 новых случая заболевания. Всего по стране заболели 7497 человек. Знаменитости решили последовать примеру более опытных коллег и обратились к специалистам, чтобы исключить вероятность инфекции.

Первой результатами поделилась Чехова. Фолловерам она рассказала, что бумагу с итогами она ждала немного больше, чем планировала изначально, — 4 дня. Но потраченное время того стоило.

«Очень много желающих провериться в лабораториях. Я решила убедиться, что не являюсь бессимптомным носителем. Сейчас я вам покажу результат», — сказала она и приложила снимок справки, в которой указывается, что присутствия вируса в крови Анфисы не найдено.

Не болеет и не является носителем и Ксения Бородина. После возвращения из Куршевеля, где телеведущая «Дома-2» отметила свой день рождения, она подверглась нападкам со стороны соотечественников. Многие осудили Ксению за то, что она покинула территорию России во время очередной вспышки. Чтобы доказать собственную невиновность, Бородина также поделилась итогами медицинской процедуры.

«Результат отрицательный. Теперь хочется приклеить его на лоб тем хейтерам, кто громче всех про Куршевель орал. Лучше бы за собой последили», — высказалась она.