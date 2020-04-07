«Амазонка»: Топурия на карантине сменила классическую прическу на косы-«канаты»

Кети Топурия решила поэкспериментировать с внешностью на карантине и сменила свою классическую прическу на косы. Результатом преображения 34-летняя певица похвасталась на личной странице в Instagram. В кадре загорелая Кети примерила на себя «мохнатое» пальто молочного цвета и белую толстовку с капюшоном. Голову же артистки украшает прическа из косичек-«канатов» от самых корней.

«Рот закрой, Кэт», — иронично подписала снимок с собственным изображением Топурия, намекая на собственное выражение лица на снимке.

Поклонникам обновления во внешнем виде Кети пришлись по душе. «Вы похожа на амазонку, только в теплом», «Самая красивая на планете», «Шикарная и очень стильная», «Снежная королева», «Какие косы! Научите такие же плести?», «Красота и харизма — это прямо ваше», — подчеркивали они.

Отметим, что Кети достаточно редко экспериментирует с прическами, предпочитая распущенные или слегка кудрявые волосы. Иногда для выступлений Топурия выбирает незамысловатые убранства или хвост на затылке.