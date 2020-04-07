«Ни с кем не прощаемся»: Бледанс высказалась о госпитализации Бабкиной

Накануне поклонники королевы народной песни Надежды Бабкиной узнали тревожную новость – их любимица госпитализирована в одну из столичных клиник. Предварительно был озвучен и диагноз звезды – коронавирусная инфекция. Следующая новость оказалась еще тревожней – Бабкину якобы ввели в кому, потому что ее состояние ухудшилось. По официальной информации, у артистки обширная пневмония, а вот CoViD-19 не подтвердился.

Знаменитая актриса и телеведущая Эвелина Бледанс призналась порталу Teleprogramma.pro: о случившемся с казачкой Надей она не знала до последнего.

«Мы ни с кем не прощаемся. Я уверена, что человек с такой жизненной силой и таким позитивом не может просто так уйти и исчезнуть. Уверена, что она будет бороться и победит любую болезнь», — выразила слова поддержки звезде Бледанс.

Накануне, кстати, был выписан из больницы в Коммунарке 78-летний Лев Лещенко. Он боролся с коронавирусной инфекцией на протяжении двух недель и победил ее.