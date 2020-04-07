«Рудковская не переживет»: Собчак устроила Богомолову обед с рюмкой водки на карантине

Телеведущая задумалась о том, чтобы вести рубрику "Мои обеды". На самоизоляции она балует супруга домашней едой.

Ксения Собчак, как и другие знаменитости, находится на карантине. При этом светской львице все-же приходится ходить на работу. Она ведет передачу «Док-Ток». Девушке даже довелось побывать в больнице в Коммунарке, где лечат зараженных коронавирусом. Но все-же большую часть времени телеведущая проводит дома вместе с мужем Константином Богомоловым. Еще недавно они жили не вместе, но теперь сплотились, чтобы коротать дни не в одиночестве.

7 апреля Ксения решила похвастаться обедом, который приготовила для себя и возлюбленного. В период самоизоляции порой звезда пользуется доставкой еды, но на этот раз решила сама приготовить блюда. На столе стоял горячий суп с мясом и картошкой, два овощных салата, нарезанный авокадо и даже бутылка водки. Перед режиссером красовалась полная рюмка. Собчак с радостью оглядела стол и даже задумалась над тем, чтобы ввести рубрику «Мои обеды».

«Константин Юрьевич, вот как мы проводим понедельники с вами. Это же роскошь. Понедельник днем вы уже выпиваете. Продукты пока есть», — прокомментировала телеведущая.

Поклонники оценили кулинарные способности блондинки. Правда некоторые решили, что все-же блюдами занималась домработница. Однако многие заметили, что супруги в самоизоляции пристрастились к алкоголю. Ранее они выходили в прямой эфир с банками пива. Другие посчитали, что Ксения хочет составить конкуренцию Яне Рудковской, которая любит показывать свои завтраки. «Заморской икры не хватает», «Ой, как вкусно», «Рудковская не переживет», «Это нереальная роскошь! Ксения, как пчелка на кухне весь день», «Чисто русский обед», «Выпиваете?» — прокомментировали пост подписчики.