Не по размеру: Гном Гномыч облачился в толстовку отца ради шутливого видео

Евгений Плющенко вместе с семилетним Гном Гномычем снял шутливое видео на домашней изоляции. На первых кадрах перед объективом танцевал муж Яны Рудковской. А уже через несколько секунд его место занял маленький Саша. При этом кроха позаимствовал у именитого отца алую принтованную толстовку и красную кепку. Несмотря на то, что одежда была мальчику явно не по плечу, а рукава кофты и вовсе доходили чуть ли не до пола — Гном Гномыч пытался повторять те же танцевальные движение, которые до этого показывал его папа. Примечательно, что в кадр попала и 45-летняя Яна Рудковская. Светская львица позировала перед камерой, накрывшись стеганным одеялом.

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Напомним, что помимо Саши Плющенко у бизнесвумен есть также старшие отпрыски — пасынок Андрей и сын Николай от Виктора Батурина. По словам Яны, ко всем своим детям она относится одинаково, никого из них не выделяя. Музыкальный продюсер не раз говорила о том, что ее наследники понимают, с каким трудом ей достаются деньги. Рудковская призналась, что не позволяет отпрыскам бесконтрольно тратить средства, выделенные им на карманные расходы.

Ко всему прочему, бизнесвумен хочет подарить мужу еще одного малыша. Плющенко уже давно мечтает о дочери. Супруги рассматривают и вариант суррогатного материнства, которым в свое время воспользовался экс-возлюбленный Леры Кудрявцевой — певец Сергей Лазарев. Артист сам воспитывает пятилетнего сына Никиту и дочку Анечку. При том, что малышей поп-исполнителю вынашивали разные суррогатные матери, у детей Сергея одна биологическая мама на двоих.