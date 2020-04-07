Таня из «Универа» повторила челлендж, запущенный Человеком-пауком

42-летняя актриса Валентина Рубцова, более известная, как Таня из «Универа», приняла челлендж, который запустил в социальных сетях голливудский актер, сыгравший Человека-паука, Том Холланд. Суть вызова в том, чтобы суметь надеть на себя майку, стоя на руках.

Сложность действия состоит в том, что одной рукой приходится натягивать футболку на тело, а на другой стоять (ноги при этом упираются в стену). Особенно тяжело продеть голову в воротник. Но звезда сериалов справилась с задачей, что запечатлено на ее новом видео.

«Людям с нетренированными руками это делать не рекомендуется. Все остальным — вперед!» — сказала Рубцова, справившись с заданием.

Добавим, что сидя на домашнем карантине многие звезды обратили внимание на различные челленджи, которые можно повторить, не выходя из квартиры. В начале апреля было очень популярно переодеваться в одежду противоположного пола. Но на днях певица Юлианна Караулова сказала, что это «прошлый век», и показала новый «вызов» с танцующими ногами.