Меньше знаешь — крепче спишь: Джоан Роулинг не хочет проходить тест на коронавирус

Всемирно известная писательница Джоан Роулинг удивила своих подписчиков. Как оказалось, создательница Гарри Поттера уже две недели обладает всеми признаками заражения коронавирусной инфекцией, но по непонятной причине не хочет делать тест. Роулинг в своем официальном аккаунте в Twitter рассказала, как она борется с симптомами болезни.

Писательница также отметила, что теперь чувствует себя гораздо лучше и передала большое спасибо всем тем, кто переживает о ее самочувствии. При этом Джоан не ответила на вопрос, что мешает ей сдать тест на CoViD-19 и убедиться в диагнозе, чтобы не рисковать здоровьем своих близких.

Напомним, в конце прошлого года писательница стала лидером рейтинга самых высокооплачиваемых писательниц мира, а ее доход специалисты оценили в 92 миллиона долларов.

Please watch this doc from Queens Hospital explain how to relieve respiratory symptoms. For last 2 weeks I've had all symptoms of C19 (tho haven't been tested) & did this on doc husband's advice. I'm fully recovered & technique helped a lot.https://t.co/xo8AansUvc via @YouTube

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2020