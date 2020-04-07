Меньше знаешь — крепче спишь: Джоан Роулинг не хочет проходить тест на коронавирус

При этом писательница заявляет, что в последние две недели у нее были все симптомы болезни.

Всемирно известная писательница Джоан Роулинг удивила своих подписчиков. Как оказалось, создательница Гарри Поттера уже две недели обладает всеми признаками заражения коронавирусной инфекцией, но по непонятной причине не хочет делать тест. Роулинг в своем официальном аккаунте в Twitter рассказала, как она борется с симптомами болезни.

Писательница также отметила, что теперь чувствует себя гораздо лучше и передала большое спасибо всем тем, кто переживает о ее самочувствии. При этом Джоан не ответила на вопрос, что мешает ей сдать тест на CoViD-19 и убедиться в диагнозе, чтобы не рисковать здоровьем своих близких.

Напомним, в конце прошлого года писательница стала лидером рейтинга самых высокооплачиваемых писательниц мира, а ее доход специалисты оценили в 92 миллиона долларов.

больше по теме Джоан Роулинг обвинили в ненависти к трансгендерам Писательница написала всего один пост и вызвала негативную реакцию у множества людей в Сети.