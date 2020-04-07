Словно девочка: Михалкова без яркого грима поделилась честным фото без прикрас

33-летняя Надежда Михалкова вне съемочного процесса отдает предпочтение естественности. Так же поступает и российская супермодель Наталья Водянова. В одном из интервью манекенщица подметила, что больше всего ее привлекает натуральная красота. Так, отправляясь на прогулку с младшими детьми, знаменитость может нанести на губы увлажняющий бесцветный бальзам и подчеркнуть брови фиксирующим гелем. Но на этом все. Возлюбленная французского бизнесмена Антуана Арно не видит причин для того, чтобы переживать из-за первых мимических морщин или несовершенств кожи.

На личной страничке в Instagram Надежда поделилась свежим селфи, похваставшись натуральным румянцем. Губы актриса увлажнила гигиенической помадой, отказавшись от туши для ресниц, теней, хайлайтера и тональной основы.

В недавнем интервью Михалкова заговорила об отце своих детей. Напомним, что от Резо Гигинеишвили наследница Никиты Сергеевича родила дочь Нину, которой в мае исполнится девять лет, и сына Ваню, ему шесть. Еще в октябре 2017 года стало известно о том, что супруги официально расторгли брак. Несмотря на расставание, Надежда поддерживает с режиссером дружеские отношения. В первую очередь, ради их общих детей.

По словам актрисы, когда журналисты только-только узнали о ее романе с Резо, в изданиях светских хроник писали о том, что она якобы увела Гигинеишвили из семьи. Однако сама Надежда утверждает, что все эти истории не больше, чем выдумка.