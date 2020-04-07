«Уже такая взрослая»: Марина Зудина показала подросшую дочь Олега Табакова

Олег Табаков скончался на 83-м году жизни в 2018 году. Артист был женат дважды. Его наследники от первого брака с Людмилой Крыловой уже взрослые. Сын Антон подарил ему троих внуков и продолжил актерскую династию. А дочь Александра стала ведущей. Во втором браке с Мариной Зудиной у него родились сын Павел и дочь Мария. 24-летний юноша сосредоточился на съемках в кино, хотя раньше играл в театре. А вот о его сестре мало что известно.

7 апреля девочке исполнилось 14 лет. С этой датой ее поспешила поздравить мама Зудина. Она опубликовала фото, на котором девочка позирует в джинсах и толстовке. Наследница Табакова подросла и отрастила длинные волосы.

«Благовещение Пресвятой Богородицы. День рождения моей дочери Марии. Ей 14 лет и впереди целая жизнь!» — написала Марина.

Многие поклонники были рады увидеть дочку великого актера. Они присоединились к поздравлениям. «Родилась в такой светлый праздник! С днем рождения доченьки вас, Марина! И Машу с днем рождения», «Маленькую взрослую принцессу! Пусть все в ее жизни получается как в самой доброй сказке!», «Маша очень милая, чудесная девочка, пусть все у нее в жизни сложится счастливо и благополучно!», «Какая милая девочка! Мариночка, она ваша радость! Ну и Павел отличный парень!», «Очень похожа на Олега Павловича», «Маша уже такая взрослая. Как же быстро растут дети!» — прокомментировали пост подписчики.