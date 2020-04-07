«Зовут ее Картошка»: Анфиса Чехова познакомила подписчиков с четвероногим другом

По многочисленным просьбам своих подписчиков в «Инстаграм» телеведущая Анфиса Чехова представила публике своего четвероногого друга – французского бульдога. Питомец имеет необычный окрас – голубой, правда, за последнее время у него появилось много песочных пятнышек. Совсем скоро малышу исполнится год.

«Она девочка. И зовут ее Картошка. Имя придумал сын. Ему показалось, что она очень похожа на Картошку. Я пыталась убедить его, что надо бы выбрать собаке более благородное имя, но когда щенка принесли в дом, то стало очевидно, что она действительно настоящая Картоха», — позабавила своим рассказом Чехова.

Звезда «Инстаграма» добавила, что любимица имеет очень своеобразный характер, очень любит детей и просто обожает играть в мячик. Не чужды ей и прочие особенности бульдожьей породы – Картошка храпит и хрюкает. Но это, по признанию телеведущей, ничуть ее не смущает. Некоторые подписчики просто зашлись от восторга в комментариях.

«Какая милашка», «Храпит и хрюкает! Это так славно», «Сладкая Картошка », «У меня тоже французик! Это любовь на всю жизнь», «Плюшка», «Это не картошка, а красотка», «Классная фотка!», «Классная! Тоже хочу такую», — можно прочитать среди комментариев.

Поклонники усыпали Чехову вопросами о содержании и разведении собак, поскольку узнали, что телеведущая – довольно опытный собаковод.