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«Как «тупая» может обидеться?»: Бузова и Дава разыграли эмоциональную ссору

Видео с конфликтом двух звезд опубликовано на странице блогера в Instagram.

«Как «тупая» может обидеться?»: Бузова и Дава разыграли эмоциональную ссору
Ольга Бузова разыграла истерику для своего ненаглядного. Фото: Global Look Press

Возлюбленный Ольги Бузовой — блогер и певец Дава — опубликовал на своей странице ролик со скандалом в их романтичной паре. Видео начинается с того, что ведущая «Дом-2» бросает на стол ключи и заявляет своему молодому человеку, что уходит от него. Причина разрыва в том, что Давид назвал ее тупой.

«Родная, но я же в шутку. Успокойся», — остужает мужчина свою любимую.

«Да? Как «тупая» может успокоиться?!» — истерит в ответ Ольга.

«Так, куда ты идешь?»

«Какая тебе разница, куда «тупая» идет?!»

«Все! Хватит, реально!»

«Как «тупая» может понять, что хватит, реально?!»

Дава заканчивает ссору объятием Бузовой и трогательным признанием в любви. Когда же певица растаяла и тоже призналась, что любит своего парня, тот с ехидством переспросил: «А как тупая может любить?»

Бузова и Дава
По мнению блогера, влюбленные должны прощать друг другу даже обидные подколы. Фото: instagram.com/dava_m/

Конечно же, это был постановочный конфликт. В подписи к ролику блогер объяснил, зачем они с Ольгой сняли на видео эту сцену.

«Любовь — это когда она не обижается на твои подколы, — написал Дава. — Оля, не обиделась?»

«Как «тупая» может обидеться?» — ответила Бузова в комментариях.

Напомним, что обе звезды активно используют свой образ идеальной пары для создания различных роликов про отношения. Недавно Дава опубликовал видео, в котором он спасает девушку от гопников, а потом она выхаживает его в больнице. Возлюбленную главного героя сыграла Бузова.

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