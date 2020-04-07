«Как «тупая» может обидеться?»: Бузова и Дава разыграли эмоциональную ссору

Видео с конфликтом двух звезд опубликовано на странице блогера в Instagram.

Возлюбленный Ольги Бузовой — блогер и певец Дава — опубликовал на своей странице ролик со скандалом в их романтичной паре. Видео начинается с того, что ведущая «Дом-2» бросает на стол ключи и заявляет своему молодому человеку, что уходит от него. Причина разрыва в том, что Давид назвал ее тупой.

«Родная, но я же в шутку. Успокойся», — остужает мужчина свою любимую. «Да? Как «тупая» может успокоиться?!» — истерит в ответ Ольга. «Так, куда ты идешь?» «Какая тебе разница, куда «тупая» идет?!» «Все! Хватит, реально!» «Как «тупая» может понять, что хватит, реально?!»

Дава заканчивает ссору объятием Бузовой и трогательным признанием в любви. Когда же певица растаяла и тоже призналась, что любит своего парня, тот с ехидством переспросил: «А как тупая может любить?»

Конечно же, это был постановочный конфликт. В подписи к ролику блогер объяснил, зачем они с Ольгой сняли на видео эту сцену.

«Любовь — это когда она не обижается на твои подколы, — написал Дава. — Оля, не обиделась?» «Как «тупая» может обидеться?» — ответила Бузова в комментариях.

Напомним, что обе звезды активно используют свой образ идеальной пары для создания различных роликов про отношения. Недавно Дава опубликовал видео, в котором он спасает девушку от гопников, а потом она выхаживает его в больнице. Возлюбленную главного героя сыграла Бузова.