Стиль монохром: 52-летняя Стриженова пришла в Останкино в пастельном платье-халате

52-летняя Екатерина Стриженова поздравила верных почитателей с Всемирным днем здоровья. Сама телеведущая, впрочем как и Екатерина Андреева, ездит на работу исключительно в защитной маске. Супруга кинорежиссера и сценариста Александра Стриженова воспользовалась случаем для того, чтобы выразить благодарность врачам и медсестрам, которые продолжают бороться за жизнь своих пациентов.

«Сегодня Всемирный день здоровья! Мне кажется, никогда еще мы так не объединялись с вами в борьбе за здоровье! Спасибо врачам и медсестрам, которые в эти минуты выполняют свой долг! Будем здоровы!» — добавила телеведущая.

Несмотря на все происходящее, Екатерина призывает поклонников не терять веру в лучшее и сохранять оптимистический настрой. Отвлечься от переживаний Стриженовой, как и ее звездным коллегам, помогает именно работа. На съемках знаменитость на время забывает о всех проблемах. Разумеется, как медийное лицо, особое внимание телеведущая уделяет имиджу. Так, супруга Александра Стриженова появилась в Останкино в трендовом монохромном платье. При выборе наряда Екатерина отдала предпочтение актуальной пастельной палитре, сделав ставку на небесно-голубой оттенок.

В условиях домашней изоляции Стриженова, как и многие другие знаменитости, проводит время исключительно со своей семьей. Возлюбленная кинопродюсера старается не покидать квартиру без острой необходимости. В город Екатерина выезжает только по рабочим моментам и делает это исключительно в маске.