Каблуки на вырост: пользователи Instagram осудили увлечение сына Холли Берри

Звезда Голливуда Холли Берри выложила в свой личный аккаунт в Instagram забавный видеоролик, в котором ее сын Масео идет по дому и поднимается по лестнице в маминых сапогах из белой кожи и на высоком каблуке. Актриса подписала ролик фразой «Двенадцатый день на карантине», намекая на то, что в четыре стенах довольно сложно придумывать себе новые развлечения.

Удивительно, но многие комментаторы резко негативно отнеслись к подобному поведению Холли и считают, что ей не следует поощрять подобное поведение сына, а кто-то даже выразил надежду, что это дочь, а не сын. В основном люди недовольны тем, что маленьким мальчикам позволяют наряжаться в женскую одежду и даже поощряют это.

Однако некоторые отнеслись к проблеме серьезнее и заметили, что в детском возрасте носить каблуки не только противопоказано, но даже опасно, ведь один неверный шаг и ребенок падает на пол, хорошо если обойдется без травм.

Холли Берри на критику в комментариях отреагировала легко и заметила, что это лишь безобидное развлечение.