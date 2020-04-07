«Легкая дерзость»: 54-летняя Марина Зудина показала пышную грудь в кружевном бюстгальтере

Марина Зудина потеряла своего супруга Олега Табакова в 2018 году. Уход великого актера и режиссера стал большим ударом для близких, коллег и поклонников. Изящная блондинка была его второй женой. Они поженились после 10 лет отношений. Девушка успела подарить ему двоих детей: Павла и Марию. Став вдовой, она редко появлялась на публике. Лишь с недавних пор артистка вернулась к обычной жизни.

Зудина уже в этом году отпразднует 55-летие, но столь зрелый возраст не мешает ей активно пользоваться соцсетями. Она публикует снимки, обсуждает острые темы и общается с коллегами. Не так давно актриса одарила комплиментом мужа Елизаветы Боярской, Максима Матвеева. Откровенный снимок мужчины не оставил ее равнодушной. Марина и сама стала делится снимками в пикантных образах. Ранее она позировала в мини-платье и на шпильках.

На этот раз вдова Табакова облачилась в элегантный черный костюм с глубоким декольте. Из-под жакета виднелась пышный грудь в кружевном полупрозрачном бюстгальтере. Образ роковой красотки актриса дополнила макияжем с акцентом на глаза и сделав объемную прическу. Свой пост Зудина посвятила карантину. Она считает, что люди больше страдают не из-за самоизоляции, а из-за социальной незащищенности.

«Начинаешь реальнее все оценивать и ценить! Поэтому сейчас время не только для того, чтобы разобрать старые вещи, архивы, убраться в квартире…, но и для того, чтобы расчистить свое личное пространство от всего не настоящего и лишнего», — поделилась мнением звезда.

А вот поклонники восхитились смелыми фото и красотой артистки. «Вы прекрасны, шикарные фотографии, необыкновенные комментарии», «Какие красивые фотографии! Они просто шикарные, вы очень добрый человечек», «По поводу фото — нет слов…. А слова прям в точку», «Вы настолько разнообразны, что это восхищает! Легкая дерзость и сексуальность в образе — очень вам подходят», «Прямо жду сейчас комментарии на тему вызывающего декольте», — прокомментировали пост подписчики.