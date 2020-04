«О, хочешь подраться?»: актер Эзра Миллер напал на девушку

В Голливуде разгорается новый скандал, главный героем которого оказался популярный актер Эзра Миллер. Звезда экранизаций комиксов DC и исполнитель роли супергероя Флэша повел себя совсем не по-геройски во время конфликта с девушкой неподалеку от бара Prikið Kaffihús, что в городе Рейкьявик.

Как сообщает издание Variety, инцидент произошел 1 апреля и это вовсе не шутка, и не постановочный видеоролик для хайпа. Актера попросили покинуть заведение после случившегося.

В видеоролике хорошо видно, как Эзра на повышенных тонах спрашивает потерпевшую, точно ли она хочет подраться.

Не дожидаясь ответа актер схватил женщину на шею и в ту же секунду повалил ее на землю. Оператор понял, что все может закончится очень плохо, так что поспешил остановить Миллера.

everyone: nothing can surprise me in 2020 anymore

ezra miller: pic.twitter.com/TjCNjqai0L

— 𝓪𝓁𝒾𝒶𝓈 (@itsjustanx) April 6, 2020