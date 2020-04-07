«Дрожь по телу»: Александр Васильев рассказал, что платье из его музея принадлежало звезде Голливуда

В очередной публикации в рамках рубрики «История одного платья» историк моды Александр Васильев поведал подписчикам невероятную историю одного из платьев своей коллекции. Вечерний наряд асимметричного кроя, изготовленный Домом моды Iren Galitzine, принадлежал голливудской диве, номинантке премии «Оскар» актрисе Мерл Оберон.

«Удалось отыскать в интернете снимок, на котором в этом самом платье запечатлена голливудская дива Мерл Оберон. Многим из вас она наверняка знакома по фильму «Грозовой перевал» (1939), где главную мужскую роль исполнил Лоуренс Оливье», – рассказал Васильев.

Модный блогер поделился и снимками актрисы в этом самом платье – в нем дива выглядит невероятно блистательно. Историк напомнил непростую судьбу Оберон, которая невероятно тронула подписчиков. Они поспешили поблагодарить мэтра за его рубрику.

«Читаю и дрожь по телу. Спасибо Вам, Александр, что делитесь такими интересными фактами», «Очень интересная история и замечательное, элегантное платье! С удовольствием Вас читаю, спасибо», «Спасибо вам! Очень интересно, ждем еще «Истории одного платья», — можно прочитать обратную связь от фолловеров.

Кстати, 61-летний историк моды на несколько дней в связи с эпидемией коронавируса оказался в нерабочем режиме и вместо него вести шоу «Модный приговор» будет Николай Цискаридзе.