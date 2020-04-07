«Он решил создать другую семью»: Елена Воробей рассказала об отце своего ребенка

Артистка Елена Воробей в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала об отце своего ребенка. Дочь Софию она родила от бизнесмена по имени Игорь. С Еленой Воробей семью мужчина так и не построил. Он нашел себе другую женщину.

«Это, конечно, была судьбоносная история. Он после нашего знакомства вернул меня к жизни. До этого у меня были депрессии. У нас с ним не было семьи, мы ее не создали. Я робко фантазировала, конечно, но все понимала. Игорь очень был успешным человеком, статусным. Мы были очень разными. Для моих родителей Игорь был без минуты зять. Переубеждать их было невозможно. Для меня он был настоящим мужчиной». Елена Воробей

Как отметила звезда, вскоре она забеременела и начала жить другими проблемами. Ее камертон, как она высказалась, перенастроился.