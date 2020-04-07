«Максим совсем взрослый»: Флоранс Илли показала свежее фото дочери и сына

Вдова Хворостовского не скрывает: она каждый день вспоминает покойного мужа.

Дмитрий Хворостовский ушел из жизни еще в ноябре 2017 года. Оперному певцу было всего 55 лет. Народный артист России скончался после продолжительной болезни. У покойного Дмитрия Александровича остались пятеро детей.

Первая супруга оперного исполнителя — артистка кордебалета Светлана Иванова — подарила ему двойняшек — сына Даниила и дочь Сашу. Кроме того, Хворостовский воспитывал дочь супруги от ее первого брака — Марию. К падчерице певец относился как к собственному ребенку.

Второй женой Дмитрия стала оперная певица из Женевы — Флоранс Илли. Она подарила возлюбленному еще двоих наследников: сына Максима, в июле юноше исполнится семнадцать лет, и дочку Нину, ей двенадцать лет. Примечательно, что Хворостовский всегда называл избранницу на русский манер — Флошей. Ради возлюбленного Илли научилась лепить пельмени и варить борщ.

Флоранс не скрывает: она каждый день вспоминает покойного супруга. Утешение вдова Хворостовского нашла в детях. На личной страничке в Instagram певица поделилась свежим фото дочери и сына, показав, какими взрослыми стали ее наследники.