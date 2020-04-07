«Самоизоляция – шанс побыть собой»
Анастасия Волочкова
Звездный гость
«В Бразилии мужчины увеличивают себе ягодицы и грудные мышцы»
Жанна Бадоева

«Максим совсем взрослый»: Флоранс Илли показала свежее фото дочери и сына

Вдова Хворостовского не скрывает: она каждый день вспоминает покойного мужа.

«Максим совсем взрослый»: Флоранс Илли показала свежее фото дочери и сына
Дмитрий Хворостовский и Флоранс Илли (Фото: Globallookpress.com)

Дмитрий Хворостовский ушел из жизни еще в ноябре 2017 года. Оперному певцу было всего 55 лет. Народный артист России скончался после продолжительной болезни. У покойного Дмитрия Александровича остались пятеро детей.

Первая супруга оперного исполнителя — артистка кордебалета Светлана Иванова — подарила ему двойняшек — сына Даниила и дочь Сашу. Кроме того, Хворостовский воспитывал дочь супруги от ее первого брака — Марию. К падчерице певец относился как к собственному ребенку.

Второй женой Дмитрия стала оперная певица из Женевы — Флоранс Илли. Она подарила возлюбленному еще двоих наследников: сына Максима, в июле юноше исполнится семнадцать лет, и дочку Нину, ей двенадцать лет. Примечательно, что Хворостовский всегда называл избранницу на русский манер — Флошей. Ради возлюбленного Илли научилась лепить пельмени и варить борщ.

Дети Дмитрия Хворостовского - сын Максим и дочка Нина
Дети Дмитрия Хворостовского — сын Максим и дочка Нина. Фото: Instagram.com/flosha1

Флоранс не скрывает: она каждый день вспоминает покойного супруга. Утешение вдова Хворостовского нашла в детях. На личной страничке в Instagram певица поделилась свежим фото дочери и сына, показав, какими взрослыми стали ее наследники.

«Красивые дети, как продолжение красивой любви», «Флоша, у вас очень замечательные Ниночка и Максим! Ваши прекрасные дети! Максим совсем взрослый… Добра и здоровья желаем от чистого сердца», «Чудесные дети, красивые, добрые, воспитанные. Флоранс, вы не рискуете, гуляя в парке?! Берегите себя, мы любим вас и беспокоимся за вас», «В истинной любви рождаются красивые дети!! Здоровья всем», — такие комментарии появились под снимком Илли.

Тэги

дети звездДмитрий Хворостовскийестественная красотаЗвездные детикарантинкрасота вне возрастаФлоранс Илли
Loading...