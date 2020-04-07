«Боже, какой красивый»: Гармаш в эфире «Вечернего Урганта» представил подростка-сына

Ивану 14 лет, и он заметно вырос за последние годы.

61-летний актер Сергей Гармаш хоть и обладает публичной профессией, по своей натуре вовсе не публичен. Он не ведет социальные сети, да и близкие известной личности стараются не афишировать свою жизнь. Поэтому появление артиста в эфире «Вечернего Урганта» из собственного дома в режиме онлайн фактически можно назвать случаем уникальным.

Произошло это в рубрике «Разговор на безопасном расстоянии», которая была введена на период пандемии, дабы обезопасить гостей Первого канала.

Актер предстал перед публикой на фоне домашних портретов. В одном ряду с изображениями самого Гармаша в юности и детстве, а также нескольких его родственников оказалось фото Антона Чехова. Актер доложил, что в окна, которые тоже оказались за его спиной, он наблюдает за тем, как его близкие трудятся в саду.

«Я руковожу, а семья работает. Им делать все равно нечего и физический труд полезен», – сказал народный артист.

По словам актера, своих родственников к концу дня он созывает в баню. Здесь собираются все его близкие, включая 31-летнюю дочь Дарью, которая живет с мужем неподалеку. Они наслаждаются паром, играют и обсуждают прожитый день – кто сколько чего посадил и как поработал на своих садовых участках.

Одного из родственников Сергей представил лично, рядом с ним в кабинете оказался его 14-летний сын Иван, который читал книгу Льва Толстого в качестве наказания от отца.

«Интересная книга?» – спросил парня ведущий шоу. «Весьма», – спокойно ответил Иван, вызвав волну смеха и умиления в студии передачи.

За что Гармаш наказал подростка, так и осталось неизвестным. А вот внешность наследника актера не ускользнула от глаз его поклонников.

«Какой красивый парень!», «Удивительно симпатичный мальчик у Гармаша», «Боже, какой у Гармаша сын красивый», «Какой интеллигентный парень», «Какой мальчик красивый растет», — восхитились некоторые пользователи YouTube.