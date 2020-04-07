Папа у плиты: зять Пугачевой побаловал Орбакайте и дочку Клаву спагетти

48-летняя Кристина Орбакайте не скрывает: с мужем она живет душа в душу. На личной страничке в Instagram поп-исполнительница то и дело публикует совместные снимки с возлюбленным. Артистке нравится проводить время в компании своей второй половинки.

Когда у Михаила Земцова появляется свободная минутка, он балует своих девочек кулинарными изысками собственного приготовления. Так, в семье Орбакайте готовить любит именно зять 70-летней Пугачевой. На завтрак супруг Кристины подает к столу свое фирменное блюдо — яичницу с сыром и помидорами.

Время от времени Михаил устраивает кулинарные мастер-классы для восьмилетней дочери. Клавдии нравится наблюдать за тем, как ее папа хозяйничает на кухне, не подпуская маму к плите. В условиях домашней изоляции Земцов решил приготовить для домашних спагетти по собственному рецепту.

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Ранее в своем микроблоге Кристина Орбакайте призналась, что она вслед за старшим сыном Никитой Пресняковым решила ограничить контакты с внешним миром из-за введенного режима самоизоляции. По этой же причине певица не смогла устроить пышное торжество в честь дня рождения внучки Примадонны. Свое восьмилетие Клава отпраздновала в узком семейном кругу – с мамой и папой, но без гостей.