«Очень красивая»: умерла первая жена Малинина

Никита Малинин огорошил своих поклонников печальным известием. Оказывается, три месяца назад умерла его мама.

Александр Малинин был женат на Инне Курочкиной еще в юности, тогда девушка играла на скрипке в ВИА «Поющие гитары». Никита у них появился на свет в сентябре 1983 года. Накануне первой жене Малинина могло бы исполниться 60 лет.

«Она была человеком с большим сердцем! Человеком, который научил меня любить, научила быть честным и сильным! Берегите ваших родных», — написал в своем блоге Никита.

Свой пост он сопроводил архивными кадрами с мамой.