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«Очень красивая»: умерла первая жена Малинина

Инне Курочкиной исполнилось бы 60 лет.

«Очень красивая»: умерла первая жена Малинина
Александр Малинин. Фото: Global look press

Никита Малинин огорошил своих поклонников печальным известием. Оказывается, три месяца назад умерла его мама.

Александр Малинин был женат на Инне Курочкиной еще в юности, тогда девушка играла на скрипке в ВИА «Поющие гитары». Никита у них появился на свет в сентябре 1983 года. Накануне первой жене Малинина могло бы исполниться 60 лет.

«Она была человеком с большим сердцем! Человеком, который научил меня любить, научила быть честным и сильным! Берегите ваших родных», — написал в своем блоге Никита.

Свой пост он сопроводил архивными кадрами с мамой.

«Никита, какая мама у тебя милая, красивая! Мои соболезнования! Спасибо ей за талантливого парня! Царствие небесное!», «Очень красивая», «Какая красивая, очень жаль», — прокомментировали подписчики кадр.

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