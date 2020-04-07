«Самоизоляция – шанс побыть собой»
Анастасия Волочкова
Звездный гость
«В Бразилии мужчины увеличивают себе ягодицы и грудные мышцы»
Жанна Бадоева

«Оставайтесь дома»: 80-летний Виторган запечатлел себя с подросшей младшей дочкой

Клара спокойно уснула на руке у своего отца.

«Оставайтесь дома»: 80-летний Виторган запечатлел себя с подросшей младшей дочкой
Эммануил Виторган с супругой. Фото: Global look press.

80-летний народный артист Эммануил Виторган порадовал своих поклонников свежим снимком с младшей дочкой Кларой. Малышке всего несколько месяцев, и ее отец нечасто балует кадрами с ней своих фолловеров. Но на сей раз актер сделал исключение.

Несмотря на серьезный возраст, Эммануил Гедеонович ведет активный образ жизни – занят в многочисленных постановках, гастролирует по стране, участвует в телешоу и ведет собственный «Виторган-клуб», устраивая творческие вечера. Однако на период эпидемии он отменил все встречи со зрителями и уединился в своей квартире с женой Ириной Млодик и дочерьми — двухгодовалой Этель и семимесячной Кларой.

Судя по всему, в самоизоляции он тесно общается с девочками. Это становится понятно по последнему снимку с младшей наследницей. На нем девочка мило прикорнула на руке у своего отца, удобно расположившегося на диване. Счастливый папа нежно смотрит на разомлевшую дочь, явно любуясь ею.

Фото Эммануил Гедеонович сопроводил надписью: «Оставайтесь дома».

Виторган с Кларой. Фото
Эммануил Виторган с Кларой. Фото https://www.instagram.com/emmanuil_vitorgan/

Тэги

Виторган новостиКлара ВиторганЭммануил ВиторганЭммануил Виторган последние новости
Loading...