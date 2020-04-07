«Малыш, у тебя не так много денег»: Богомолов показал дочери класс по игре в «Монополию»

Муж Собчак Константин Богомолов продемонстрировал в Сети, чем занимается в самоизоляции.

Во-первых, он смотрит различные спектакли по телевизору. А во-вторых, играет с дочерью Анной от первой жены, актрисы Дарьи Мороз, в «Монополию». И партнер он, надо сказать, крайне суровый – на уступки наследнице идти не хочет, поддаваться тоже. В stories Instagram он выложил видео, наглядно демонстрирующее это.

«То, что у тебя последняя карточка, это не значит, что я тебе две улицы возьму да продам. Малыш, у тебя на счету не так много денег, чтобы я тебе продал. Это слишком дорогие и хорошие улицы, чтобы я продал», — спокойным голосом отвечал режиссер на уговоры дочки уступить ей.

Напомним, с Дарьей Мороз Богомолов развелся в 2018 году. По словам актрисы, инициатором расставания была она, а вовсе не худрук Театра на Малой Бронной. И появление Собчак в жизни режиссера тут ни при чем. В настоящий момент Константин поддерживает теплые отношения как с бывшей супругой, так и с нынешней. Дарья поладила с Ксенией и легко отпускает дочь к ней домой.