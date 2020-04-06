«Наконец-то долгожданный отпуск»: Тимати «улетел» отдыхать во время эпидемии

С помощью подручных средств рэперу удалось убедить подписчиков, что он смог вырваться из карантина.

Вечером 6 апреля популярный рэпер Тимати опубликовал в Instagram видео из самолета: артист якобы снял проплывающую внизу землю из иллюминатора.

«Наконец-то долгожданный отпуск», — подписал ролик Мистер Блэкстар, вводя в негодование всех, кто сидит на вынужденном домашнем карантине.

На первых кадрах в голову любого подписчика наверняка закрался вопрос: «Неужели, если ты богатый и знаменитый, то можно плюнуть на карантин и в любой момент улететь на отдых за границу?» Однако через пару секунд становится понятно, что артист просто разыграл своих фанатов: иллюминатором послужила пластиковая бутылка из-под кондиционера для белья, а пейзаж «под крылом самолета» транслировал экран ноутбука. Когда Тимати отвел камеру от этой конструкции, стало понятно, что за окном у него — Москва.

«Спецом дразнишь народ?» — спросил у артиста один из подписчиков. «Да, у меня есть YouTube и кондиционер для стирки. Это уже немалый набор для флекса в 2020-м», — ответил ему рэпер.

Кстати, некоторых торопливых комментаторов Тимати все же удалось обвести вокруг пальца. Под роликом люди всерьез начинают обсуждать, как он мог вылететь из России, или просто упрекать звезду за нарушение карантина.