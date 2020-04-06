«Папин взгляд»: Курникова похвасталась стройной фигурой на фото с двухмесячной дочкой

Анна Курникова и Энрике Иглесиас редко рассказывают о личной жизни. Российская модель счастлива в гражданском браке с популярным певцом. Играть свадьбу они не спешат. Ранее блондинка признавалась, что штамп в паспорте для нее не важен. Пара демонстрирует идиллию. Они впервые стали родителями в 2017 году. Тогда на свет появились сын Николас и дочь Люси. А в феврале этого года у них родилась еще одна наследница — Маша.

Если в первый раз Анне удалось скрыть беременность, но во второй папарацци подловили девушку с округлившимся животом на отдыхе. Иглесиас присутствовал при родах, поэтому один из первых взял младенца на руки. И вот спустя два месяца пара показала подросшую дочь. Сначала Энрике опубликовал видео с крохой, которая уже учится сидеть. Потом Курникова поделилась снимком, на котором позирует с наследницей на руках.

В кадре девочка облачена в белые ползунки и слюнявчик. Маша суровым взглядом смотрит в объектив. А теннисистка предстала в майке и лосинах. Она позировала на просторной кухне. Поклонники были поражены тому, что девушка уже вернулась в форму. Наряд подчеркнул ее талию. Также массу комплиментов получила ее наследница. Пользователи Сети стали спорить, на кого больше похожа девочка.

«Лапули! Мамина дочка!», «Папин взгляд!», «Какая мимишная», «Аня такая стройная», «Как и не рожала», «Какая Аня красотка. И дочь вся в нее», «И уже худышка. Ну просто сногсшибательна», — прокомментировали пост подписчики. Пока не известно, как старшие наследники отреагировали на появление сестренки. Однако Иглесиас заверил, что прекрасно справляется с родительскими обязанностями.