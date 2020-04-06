«Наша сладкая птичка»: шестилетняя дочка Асмус отрастила локоны до талии

31-летняя Кристина Асмус поделилась с подписчиками снимком из семейного альбома. На личной страничке в Instagram возлюбленная резидента Comedy Club Гарика Харламова опубликовала фото их общей наследницы. Примечательно, что этот кадр был сделан еще на отдыхе. До карантина актриса из фильма «Текст» вместе с шестилетней Анастасией провела отпуск на Мальдивах. Однако сейчас ни о каких путешествиях не может быть речи.

«Наша сладкая птичка! На кого больше похожа?! Я вот реально не знаю… Все разное говорят», — отметила Кристина, поинтересовавшись мнением верных почитателей.

Дочка Асмус к своим шести годам успела отрастить локоны до талии. Однако сама Кристина не так давно избавилась от длинных волос, отдав предпочтение короткой стрижке. Сменив имидж, возлюбленная юмориста уточнила, что в ближайшее время ей в голову вряд ли придет мысль начать отращивать локоны. По словам актрисы, она просто в восторге от новой прически.

Ранее в одном из интервью Асмус подметила, что их с Гариком дочка обычно не сидит дома без дела. До карантина каждый день Анастасии был расписан чуть ли не по часам. Наследница актрисы увлекается гимнастикой, ходит на каток и учится в подготовительном классе. Расслабиться девочка может только на выходных. Вместе со звездной мамой дочка шоумена проводит уикенды за просмотром фильмов.