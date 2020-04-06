«За одно это спасибо папаше»: Самойловой предложили поблагодарить Джигана за красивых детей

Многодетная мать Оксана Самойлова активизировалась в личном аккаунте в «Инстаграме» и стала ежедневно делиться с фолловерами снимками полуторамесячного малыша Давида. Она уже продемонстрировала всему Рунету цвет глаз крохи, а теперь показала прическу своего сына.

«Родился с готовой прической», — подписала милое фото своего сынишки звезда.

Поклонники семьи Джигана и Самойловой снова сошлись во мнении, что у пары рождаются невероятно красивые детки. По мнению некоторых подписчиков, это, пожалуй, единственное, за что стоит поблагодарить рэпера.

«Какие детки все красивые у вас, Оксана! За одно это спасибо папаше», — написала одна из поклонниц Самойловой. Другие пользователи подтвердили: «Какие же у вас красивые детки получаются!», «Красивый малыш!», «Такой прелестный».

Тем временем активность многодетного отца в «Инстаграме» наоборот снизилась. Он пропал с интернет-радаров после новостей о разводе и неоднократных нарушений карантина, который, к слову, обязан был соблюдать по возвращении из США. Как сообщил его друг, рэпер Гуф, сейчас Джиган снова в больнице.