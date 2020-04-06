Надежда еще есть: у Бабкиной подозревают коронавирус

По информации СМИ, у народной артистки и телеведущей «Модного приговора» диагностировали пневмонию.

Звезда отечественной эстрады и телеведущая Надежда Бабкина в настоящее время находится в одной из частных клиник столицы. 70-летней певице стало плохо еще 1 апреля, сообщает Telegram-канал Mash.

Врачи скорой помощи установили пневмонию и доставили в клинику для подтверждения диагноза и обследования певицы. Бабкиной сделали тест на CoViD-19, и в данный момент звезда ждет его результатов.

Как показывает печальная статистика весны этого года, пневмония — это зачастую следствие опасной коронавирусной инфекции. К примеру, буквально в понедельник, 6 апреля, выписан из больницы в Коммунарке коллега Бабкиной, 78-летний певец Лев Лещенко, и его супруга Ирина.

Артиста две недели назад госпитализировали с двусторонней пневмонией, результаты анализов выявили коронавирус. За время пребывания в клинике состояние певца ухудшалось, и Лещенко переводили в реанимацию: возникли трудности с дыханием из-за недостатка кислорода.

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В настоящее время в России официально подтверждено более 4000 случаев заражения CoViD-19. Это на 900 новых случаев больше, чем в предыдущие сутки. В стране, напомним, из-за эпидемии коронавируса до конца апреля действует режим самоизоляции.