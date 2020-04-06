«Сколько стукачей у нас, а?!»: на театр Коляды пожаловались за продажу билетов в карантин

Известный режиссер возмущен, что кому-то хватило времени и желания устроить на него донос.

Известный драматург и театральный режиссер Николай Коляда пожаловался на «стукачей». Неизвестные личности увидели, что на сайте его театра до сих пор продаются билеты на отмененные спектакли, и сообщили об этом в Министерство культуры. Из ведомства художественному руководителю поступил строгий звонок.

Но театральный деятель не собирался устраивать каких-то махинаций: функцию покупки билетов просто забыли отключить, ввиду того, что все зрители и так сидят на самоизоляции.

Коляда возмущен тем, что кому-то хватило «мотивации» пожаловаться на театр в данной ситуации.

«Меня поражает одно: сколько стукачей у нас, а?! Один пишет, что соседи выкинули мусор в окно — и фотку, другой — продавщица без маски в магазине — и адрес, и фотку, третий — смотрите, мои соседи гуляют, твари! — и фотку… А потом спрашивают: «А кто доносы писал Сталину?» — поделился режиссер своими эмоциями с интернет-изданием «Подъем».

больше по теме Недолго музыка играла: кинотеатры Китая вновь закрыли на карантин Заведения проработали меньше недели и почти без зрителей.

У Коляды в целом негативные ожидания по поводу дальнейшей ситуации. Он не верит, что его «Коляда-театр» вообще откроется, когда карантинные меры будут сняты, — как многие другие частные театры России, разорившиеся после месяца без постановок.