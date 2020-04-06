«Это жесть»: Хилькевич раскритиковала дистанционное обучение для детей

Анна Хилькевич недавно разыграла поклонников, объявив о третьей беременности. Многие повелись на первоапрельскую шутку звезды. Сама актриса пояснила, что хочет еще детей, но время пока не подходящее. Она уже воспитывает с мужем дочерей: четырехлетнюю Арианну и полуторагодовалую Марию. Первое время ей было сложно нянчиться сразу с двумя наследницами, но потом она научилась с ними управляться. К тому же девушка прибегала к услугам нянь.

Но в период самоизоляции Анна перебралась жить с семьей в загородный дом. Пока все съемки отменены и выходить в свет нельзя, актриса сосредоточила внимание на детях. Ее наследницы перешли на онлайн обучение, так как садики не работают. Но девушка вскоре поняла, что дистанционные занятия ее наследницам не подходят. Она раскритиковала такую систему обучения, поделившись фото с дочками.

«Онлайн-занятия с детьми — это жесть! Я не знаю, как у вас с этим, но я офигела уже. Боюсь представить, что чувствуют мои дочки. Сначала мне показалось, что это неплохой вариант для домашнего обучения. Мы подключили общеобразовательные занимашки, потом в ход пошел английский (я хотела 2, преподаватель настаивал на 3 раз в неделю), плюс всякие творческие онлайн-квесты. Но когда уже и наш сад решил перейти на онлайн обучение, наши головушки закипели….» — призналась артистка.

Хилькевич надеется, что скоро режим самоизоляции закончится. При этом она рада, что может круглые сутки проводить с семьей. Девушка опечалена тем, что ее наследницам дистанционное обучение просто не подходит.

«Для Маши (которой чуть больше полутора лет) смысла в онлайн-занятиях нет. Живое общение и занимашки с мамой, которая 24/7 дома и рядом, никак не хуже! А вот по поводу Арианны… думаю, что просто ей рано, характер у нее неусидчивый, да и многообразие остальных факторов повлияло на мое решение пока прекратить эти уроки перед планшетом», — пояснила актриса.

К слову, многие поклонники согласились с Анной. В период карантина школьники и студенты вынуждены были перейти на дистанционное обучение, но не всем оно нравится. Напомним, что дети многих звезд учатся онлайн, сидя дома — дочь Татьяны Навки Надежда и наследницы Александра Реввы, а также дети других известных персон.