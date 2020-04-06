«Ангелоподобный мальчик»: Гигинеишвили поделился трогательным снимком с сыном от Михалковой

Режиссер Резо Гигинеишвили поделился с подписчиками трогательным снимком с шестилетним сыном.

Напомним, шестилетний Иван родился в браке культурного деятеля с актрисой Надеждой Михалковой. Мужчина и женщина не раз отмечали: после развода им удалось сохранить хорошие отношения преимущественно для детей. Резо достаточно часто приезжает и к Ивану, и к Нине, а иногда забирает их к себе. Гигинеишвили с трепетом описывает своих наследников, он акцентировал внимание, что Нина более активна по своей природе, Иван же скромнее, но более трепетен.

Мужскую нежность Гигинеишвили продемонстрировал на обнародованном снимке. В кадре кудрявый Ваня с особой нежностью целует папу в щеку, при этом крепко обнимая его за шею. Резо подчеркнул: он очень скучает по наследнику и с нетерпением ждет встречи.

«Знаю, скоро будем обниматься», — написал он.

Многие подписчики оказались под впечатлением от глубоких чувств между папой и сыном. Некоторые расчувствовались настолько, что не смогли сдержать слез умиления. «Сколько нежности», «Какой ангелоподобный парень», «Сладкие», «Я такие же кудри хочу», — писали они.