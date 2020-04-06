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«Меняйтесь вместе со мной»: Галустян побрился на карантине и сразу «скинул» несколько лет

Юморист запустил челлендж, чтобы другие мужчины тоже изменили свою внешность.

«Меняйтесь вместе со мной»: Галустян побрился на карантине и сразу «скинул» несколько лет
Михаил Галустян решил расстаться с бородой. Фото: Global Look Press

В противовес челленджам со всякими переодеваниями комик Михаил Галустян запустил в Instagram собственный флешмоб #меняйсядома.

«Меняйтесь вместе со мной. Попросите своих близких поменять вас!» — написал 40-летний артист под видео, на котором он решил расстаться с бородой.

На ролике запечатлено, как юные дочки звезды бреют его машинкой. Но закончил процесс Михаил самостоятельно. Сбрив бороду и усы, Галустян визуально помолодел на несколько лет, что не могли не отметить его подписчики.

Юморист передал «вызов» Артуру Пирожкову, Александру Овечкину, Дмитрию Нагиеву, Илье Ковальчуку, Семену Слепакову, Амирану Сардарову и другим приятелям. Похоже, скоро половина мужского «Инстаграма» побреется…

Напомним, что у звезд сейчас в моде снимать видео про переодевание мужчин и женщин в одежду друг друга.

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бородаБородачбритьекомикМихаил Галустянмолодостьчеллендж
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