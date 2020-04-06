«Спокойствие всегда со мной»: Волочкова призналась, что не боится коронавируса

Период самоизоляции в стране продлен до конца апреля. Внезапно освободившееся время звезды отечественного шоу-бизнеса рекомендуют использовать эффективно и приводят множество идей для реализации. Но главное, в один голос предостерегают селебритис не покидать свои дома: опасность заболеть коронавирусом подстерегает каждого. А вот балерина Анастасия Волочкова признается — она не боится новой инфекции CoViD-19.

«Лично у меня он не вызывает ни ужаса, ни страха. Спокойствие всегда со мной. И сейчас тем более. Причина проста: дом — действительно моя крепость», — написала в авторской колонке на портале Teleprogrammа.pro балерина.

Дело, по словам танцовщицы, не в том, что ее «крепость» — это уютный дворец с приусадебным участком и лужайкой, баней, купелью. А потому, что в родных стенах ей по-настоящему спокойно — она находится под их защитой.

Балерина ежедневно доказывает, что скучать в четырех стенах ей не приходится. Она ежедневно тренируется у станка, читает книги, а также генерирует новые творческие идеи.