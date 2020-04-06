«Берем фрукты и вырезаем наряды»: Муцениеце на фотосъемке «прикрылась» кусочком груши

31-летняя Агата Муцениеце не перестает радовать верных почитателей свежими позитивными кадрами. Несмотря на то что ранее соведущая Дмитрия Нагиева в вокальном проекте «Голос. Дети» объявила о расставании с Павлом Прилучным, она старается не поддаваться хандре и унынию.

Даже в условиях карантина актриса из фильма «Тобол» находит позитивные моменты во всем произошедшем. Так, девушка призывает поклонников не забывать о креативе на домашней изоляции.

Сама Агата поделилась с подписчиками в Instagram понравившимся ей снимком из недавней фруктовой фотосессии. В кадре Муцениеце прикрылась кусочком груши, визуально схожим с силуэтом коктейльного платья.

«Друзья, давайте не дадим себе скучать на изоляции! Кто готов креативить?! Есть идея… Берем фрукты, вырезаем из них наряды и примеряем на себя. Не стесняйтесь, чем креативней, тем веселей!! Фруктовый модный приговор открыт», — добавила Муцениеце.

Напомним, что в браке с Павлом Прилучным актриса родила двоих детей — сына Тимофея, ему семь лет, и дочку Мию. В марте крохе исполнилось четыре годика. Говоря о расставании с мужем, Агата дала понять, что она все также любит Павла. При этом их решение разойтись Муцениеце назвала обоюдным. Актриса полагает, что им с Прилучным удастся обойтись без лишних скандалов и ссор.