Два миллиона сообщений за 40 часов: Шарапова выложила в открытый доступ свой номер телефона

32-летняя экс первая ракетка мира Мария Шарапова вслед за Владом Топаловым поделилась с поклонниками номером своего телефона. Спортсменка разместила заветные цифры во всех имеющихся у себя соцсетях и пояснила: она просит писать ей любые сообщения и готова ответить на все возникающие у людей вопросы. Подобным образом она решила помочь людям пережить непростой период самоизоляции.
«Я делюсь с вами своим номером, серьезно, это не шутка! Расскажите мне, как у вас дела, задавайте мне вопросы, просто делитесь. Особенно приветствуются дельные кулинарные рецепты», — сообщила она.
2.2 million views in 40 hours. My current phone status… 🤯 https://t.co/JBz3jTcZEE pic.twitter.com/3LhexYt9t9
— Maria Sharapova (@MariaSharapova) April 5, 2020
Не успела бывшая теннисистка договорить, как ей стали поступать СМС. Так, за 40 часов поклонники отправили Марии более 2 миллионов сообщений различного содержания.
Маша отметила, что уже долгое время в буквальном смысле не выпускает телефон из рук, постоянно отвечая желающим поболтать. Россияне также попытались связаться с легендой тенниса, но сделать это не смогли: указанный телефон доступен только для жителей США и Канады.
Напомним, что Мария живет в США с девяти лет. Там же Шарапова обрела большую любовь — британского миллионера Александра Гилкса, который по счастливой случайности является лучшим другом принца Гарри. Буквально в январе Шарапова похвасталась массивным кольцом с бриллиантом на пальце, тогда поклонники поспешили поздравить спортсменку с помолвкой.