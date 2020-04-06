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Два миллиона сообщений за 40 часов: Шарапова выложила в открытый доступ свой номер телефона

Бывшая теннисистка призналась, что такого ажиотажа она не ожидала.

Два миллиона сообщений за 40 часов: Шарапова выложила в открытый доступ свой номер телефона
Экс-первая ракета мира Мария Шарапова. Фото: Инстаграм

32-летняя экс первая ракетка мира Мария Шарапова вслед за Владом Топаловым поделилась с поклонниками номером своего телефона. Спортсменка разместила заветные цифры во всех имеющихся у себя соцсетях и пояснила: она просит писать ей любые сообщения и готова ответить на все возникающие у людей вопросы. Подобным образом она решила помочь людям пережить непростой период самоизоляции.

«Я делюсь с вами своим номером, серьезно, это не шутка! Расскажите мне, как у вас дела, задавайте мне вопросы, просто делитесь. Особенно приветствуются дельные кулинарные рецепты», — сообщила она.

Не успела бывшая теннисистка договорить, как ей стали поступать СМС. Так, за 40 часов поклонники отправили Марии более 2 миллионов сообщений различного содержания.

Маша отметила, что уже долгое время в буквальном смысле не выпускает телефон из рук, постоянно отвечая желающим поболтать. Россияне также попытались связаться с легендой тенниса, но сделать это не смогли: указанный телефон доступен только для жителей США и Канады.

Напомним, что Мария живет в США с девяти лет. Там же Шарапова обрела большую любовь — британского миллионера Александра Гилкса, который по счастливой случайности является лучшим другом принца Гарри. Буквально в январе Шарапова похвасталась массивным кольцом с бриллиантом на пальце, тогда поклонники поспешили поздравить спортсменку с помолвкой.

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