Два миллиона сообщений за 40 часов: Шарапова выложила в открытый доступ свой номер телефона

32-летняя экс первая ракетка мира Мария Шарапова вслед за Владом Топаловым поделилась с поклонниками номером своего телефона. Спортсменка разместила заветные цифры во всех имеющихся у себя соцсетях и пояснила: она просит писать ей любые сообщения и готова ответить на все возникающие у людей вопросы. Подобным образом она решила помочь людям пережить непростой период самоизоляции.

«Я делюсь с вами своим номером, серьезно, это не шутка! Расскажите мне, как у вас дела, задавайте мне вопросы, просто делитесь. Особенно приветствуются дельные кулинарные рецепты», — сообщила она.

2.2 million views in 40 hours. My current phone status… 🤯 https://t.co/JBz3jTcZEE pic.twitter.com/3LhexYt9t9 — Maria Sharapova (@MariaSharapova) April 5, 2020

больше по теме Шарапова возглавила рейтинг Forbes как самая высокооплачиваемая спортсменка десятилетия Американское деловое издание подсчитало, кто из российских звезд спорта заработал больше.

Не успела бывшая теннисистка договорить, как ей стали поступать СМС. Так, за 40 часов поклонники отправили Марии более 2 миллионов сообщений различного содержания.

Маша отметила, что уже долгое время в буквальном смысле не выпускает телефон из рук, постоянно отвечая желающим поболтать. Россияне также попытались связаться с легендой тенниса, но сделать это не смогли: указанный телефон доступен только для жителей США и Канады.

Напомним, что Мария живет в США с девяти лет. Там же Шарапова обрела большую любовь — британского миллионера Александра Гилкса, который по счастливой случайности является лучшим другом принца Гарри. Буквально в январе Шарапова похвасталась массивным кольцом с бриллиантом на пальце, тогда поклонники поспешили поздравить спортсменку с помолвкой.