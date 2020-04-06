Довольный сын Топалова покатался на шее приседающего отца

Телеведущая Регина Тодоренко опубликовала в Instagram ролик с утренней тренировкой своего мужа — певца Влада Топалова. 34-летний артист выполнил приседания, а в качестве утяжелителя использовал годовалого сына Мишу, сидевшего на плечах.

Малышу такое упражнение понравилось. На видео он от души улыбается в то время, как его звездный отец изо всех сил старается справиться с нагрузкой.

«В такое непростое время появилась возможность быть в семье. Пожалуй, это единственный плюс. По всей видимости, планета решила объединить нас, сплотить, создать такие условия, чтоб мы все разобрались со своими семейными задачами», — написала под роликом Регина.

Примером Топалова заразился шоумен Тимур Родригез. В комментариях под видео он заявил, что тоже рвется попробовать это упражнение.

«Только у меня двое. Одному — 7, другому — 11. Боюсь, на съемку самостоятельно потом приехать не смогу!» — написал певец, который недавно сочинил отличную песню про домашний карантин.

Тодоренко, кстати, тоже отметила, что в этот непростой период почти каждый день ходит на работу и боится принести домой опасную заразу.