«Вот и бумеранг, я обещала»: бывшая сотрудница Самойловой припомнила модели судебный иск

Бывшая сотрудница Оксаны Самойловой в непростой для модели период припомнила ей участие в судебном иске. До недавнего момента многодетная мать активно развивала свой магазин детской одежды I am special — вещи в нем зачастую продавались значительно дороже, чем аналоги на других платформах.

Недавно стало известно, что Оксана намерена закрыть магазин: сейчас покупатели уже не могут попасть на торговую площадку, расположенную в одном из торговых центров Москвы, а имеющиеся в наличии товары распродаются в интернете со скидкой.

Воспользоваться непростой финансовой и семейной ситуацией решилась бывшая сотрудница Самойловой. Журналистам она рассказала, что не так давно устроилась в магазин Оксаны на достаточно выгодных условиях. Женщине обещали достойную, «белую зарплату», а также официальное трудоустройство. По факту пострадавшая несколько раз получала деньги на руки, а после увольнения не смогла отстоять сумму «отступных».

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На слушание дела Самойлова не явилась. Суд же выслушал пострадавшую сторону, а затем вынес решение не в пользу работницы.