«Вот это да!»: Джанабаева взорвала Сеть своими булочками

В самоизоляции экс-солиста группы «ВИА Гра» показала, как сама печет сдобу и пироги.

Многие звезды в период самоизоляции занялись делами по дому. Анна Нетребко разобрала гардероб, Сергей Безруков осваивает новую профессию, а Альбина Джанабаева, как и многие коллеги по цеху, с удовольствием принялась за стряпню. В личном аккаунте в своем Инстаграме певица поделилась видео, на котором энергично замешивает тесто, а в карусели» — фотографиями результата – изумительно аппетитными пирожками и булочками.

«А мы тут плюшками балуемся» — подписала пост Джанабаева.

Поклонники звезды пришли в восторг от вида сдобы. Многие похвалили свою любимую певицу за то, что она занялась готовкой.

«Какие у вас вкусняхиии», «Вот это да! Прямо очаровали! Так ловко с тестом управляетесь!», «А рецептиком что ж не поделитесь?», «А можно рецептик?», «А рецепт?», «Все бы съела!», «Аппетитно выглядит», «Вкусный пост» — прокомментировали некоторые подписчики.

А в минувший уикенд Джанабаева показала свой модный аутфит. Звезда сцены сидя дома решила нарядиться, и поклонники усыпали ее комплиментами.