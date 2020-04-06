«А когда массаж будет?»: дочери устроили для Ягудина мастер-класс по маникюру

Дочери Алексея Ягудина, получив разрешение у мамы, устроили для отца импровизированный салон красоты на дому. Сам фигурист отказался покидать любимый диван, расположившись у телевизора в просторной гостиной. При этом олимпийский чемпион не стал возражать против затеи наследниц. Девочки решила провести для папы мастер-класс по маникюру. Алексей предоставил дочкам полную свободу действий, выступив в качестве «модели».

Вместо лака малышки «вооружились» кисточками и акварельными красками. По этой причине, Ягудину не составит труда отчистить ногти на руках и на ногах. За всем происходящим наблюдала возлюбленная спортсмена Татьяна Тотьмянина. Фигуристка решила снять шутливый ролик с участием дочерей и супруга.

«Ну, как вам в нашем салоне сегодня, понравилось?!» — обратилась Татьяна к мужу. «Да, а когда массаж будет?!» — задался вопросом Ягудин. «Сейчас кушетка освободится!!», — не без юмора подметила супруга фигуриста и указала на небольшой диван, на котором уже мирно дремал их пес.

Напомним, что вместе с возлюбленной бывший подопечной Татьяны Тарасовой воспитывает двоих детей. Первенец пары — дочка Елизавета появилась на свет в ноябре 2009 года. Девочке исполнилось десять лет. В семье также подрастает четырехлетняя Мишель. Примечательно, что брак с Татьяной Тотьмяниной Алексей Ягудин оформил только в феврале 2016 года, на тот момент их старшей дочери было семь лет.