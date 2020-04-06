Литературный вечер: Петренко на домашней изоляции нашел, чем развлечь дочек

42-летний Игорь Петренко не скрывает: он находит время и на карьеру, и на семью. Съемки, репетиции, интервью, спектакли — все это отнимает у актера много сил и времени. Как выяснилось, из-за занятости артист не смог присутствовать на третьих родах жены. Еще в январе 2019 года Кристина Бродская подарила Игорю младшую наследницу — Еву. У пары также подрастают старшие дочери: пятилетняя София-Каролина и трехлетняя Мария.

Только после того, как Петренко отыграл спектакль на сцене, он смог узнать, как прошли роды у его супруги. Сама Бродская старается во всем поддерживать мужа. Не так давно девушка открыла собственную фотостудию. Избранница актера не только занимается любимым делом, воспитывает троих детей и заботится о муже, она также успевает сниматься в кино. Кристина сыграла одну из главных ролей в ленте «Рубеж». Партнером девушки по фильму стал бывший муж Агаты Муцениеце — Павел Прилучный.

Примечательно, что на домашней изоляции у Игоря Петренко появилось свободное время, которое он может провести с дочерьми. Так, актер решил почитать девочкам: Софии-Каролине и Марии — их любимую книжку Софьи Прокофьевой «Приключения желтого чемоданчика». Ко всему прочему, муж Кристины Бродской предложил верным почитателям присоединиться к их импровизированному литературному вечеру в режиме прямого эфира в Instagram.