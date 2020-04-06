«Безголосая — ужас!»: старшую дочь Навки раскритиковали за пение

Знаменитая фигуристка не осталась в стороне и вступила в перепалку с хейтерами.

Накануне олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка поделилась с поклонниками в Instagram редким видео со старшей дочерью. Саша Жулина позволила маме опубликовать свое пение. Однако не всем понравились вокальные данные старшей наследницы фигуристки – среди комментариев появились и негативные.

«Ну такое… гундосит себе под нос, «Ну зачем льстить… девушка симпатичная, но петь не умеет, это слышно», «Прелестная девочка, но лучше ей не петь», «Безголосая — ужас!», «Да у Саши голоса нет, а Семенович, если петь не умеешь, то хоть других не …» — написали некоторые фолловеры.

Навка не выдержала критики, которая полилась в адрес ее дочки, и поспешила ответить.

«А Вас особо никто не спрашивает», — вступилась за Сашу мама.

Поддержал бывшую супругу и отец девушки. Александр Жулин довольно резко высказался под публикацией в сторону недооценивших музыкальные способности дочери.

«Голоса нет? А без мозгов как живется Вам?» — полюбопытствовал Жулин.

Напомним, старшей дочери Навки и Жулина Александре – 19 лет. Брак фигуристов распался в 2008 году, и спустя два года пара официально объявила о разводе. А недавно бывший муж Навки стал отцом в третий раз.