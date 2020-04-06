«На видео кажутся карими»: Оксана Самойлова показала чарующие глаза своего сына

Но на самом деле они имеют совсем другой цвет.

Похоже, что после публичного заявления о разводе Оксана Самойлова приобрела внутреннюю уверенность в себе. По крайней мере, она перестала прятаться от поклонников и открыто заявила, что работает с психологом, также профессиональную поддержку получают ее дочери Лея и Ариела.

А вот маленький Давид, родившийся в феврале, пока еще не понимает, что в их семье назрела проблема и просто радует маму своими внешними изменениями. По словам Оксаны, она до сих не может на него налюбоваться. Своим фолловерам она с упоением рассказывает о внешних изменениях ребенка. Недавно она показала, как у малыша отросли реснички и брови, потом продемонстрировала его длинные волосы.

На сей раз Оксана решила выложить в Instagram кадры крупным планом с его глазами.

«Я не понимаю почему, но на видео они кажутся карими. На самом деле у него очень голубые глаза», — сказала она.

После приближения камеры, действительно оказалось, что ребенок смотрит на мир небесными глазками.