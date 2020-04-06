47-летняя певица Ирина Нельсон подразнила поклонников снимком в купальнике

Вечно молодая и стройная 47-летняя Ирина Нельсон сделала неожиданное признание в личном блоге. По ее словам, она склонна к полноте, чтобы оставаться в форме ей приходится постоянно себя ущемлять и тренироваться.

Во время самоизоляции звезда задумалась – а может прекратить истязать себя, наконец-то расслабиться и превратиться в пышку?

«А может, вас вообще раздражает моя такая форма (или не только моя, но такая)? Или все-таки мотивирует? Или это вообще не важно, как выглядит артистка, главное, чтобы песни хорошие были?» — спросила она поклонников.

Свои размышления Ирина украсила фотографией в бикини. Стоит ли говорить, что пост певицы имел огромный отклик у ее аудитории? Аккаунт Нельсон наполнился восхищенными комментариями, а также просьбой сохранить свою фигуру, ведь для многих певица служит хорошим примером.

«Я младше Вас, выгляжу хуже, не бросайте нас мотивировать, мало кто это умеет делать», «Ирина, не сдавайтесь идти наперекор природе», «Конечно, вы очень крутая, потому что держать себя в такой форме очень сложно. Особенно, если есть склонность к полноте. Я вот борюсь, но получается не очень. А любить вас обязательно будут», «Пожалуйста оставайтесь такой! Вы чуть ли не единственный пример того, как можно великолепно выглядеть, будучи взрослой женщиной, прекрасной женщиной, а не теткой. А кем тогда любоваться нам?» — написали поклонники Нельсон на ее страничке в Instagram.