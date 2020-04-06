«Любимая!»: бывший муж Навки оценил видео с поющей Сашей Жулиной

19-летняя наследница олимпийской чемпионки в танцах на льду продемонстрировала свое вокальное мастерство на домашней изоляции.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, старшая дочка Татьяны Навки на домашней изоляции продемонстрировала свое вокальное мастерство. Саша Жулина разрешила звездной маме выложить в Instagram свежий видеоролик с ее участием. В кадре 19-летняя наследница фигуристки вживую исполнила одну из композиций дуэта HammAli & Navai — «Прятки».

Примечательно, что одной из первых комплимент дочери олимпийской чемпионки сделала экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович. Так, поп-исполнительница по-достоинству оценила голос и красивый тембр Саши.

«Умничка!» — отметила певица, похвалив дочку Навки.

Не остался в стороне от всего происходящего и бывший муж фигуристки — Александр Жулин. Напомним, что Татьяна сохранила прекрасные отношения с отцом своей старшей наследницы. Дочка спортсменки привязана к обоим родителям. Жулин вслед за экс-солисткой группы «Блестящие» оценил свежий видеоролик на страничке Навки, обратившись к наследнице.

«Любимая!» — лаконично добавил Александр, не став скрывать, что он очень гордится дочерью.

По словам Татьяны, даже на домашней изоляции им есть, чем заняться с детьми. Помимо импровизированных кулинарных мастер-классов, Навка вместе с наследницами — Сашей Жулиной и пятилетней Надей Песковой — устраивают семейные вечера, собираясь в просторной гостиной. Татьяне нравится проводить время с близкими за беседами.

Ко всему прочему, младшая дочка фигуристки не пренебрегает учебой. Так, Надя занимается французским в онлайн-формате, через специальные приложения и видеокурсы.