«Любимая!»: бывший муж Навки оценил видео с поющей Сашей Жулиной

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, старшая дочка Татьяны Навки на домашней изоляции продемонстрировала свое вокальное мастерство. Саша Жулина разрешила звездной маме выложить в Instagram свежий видеоролик с ее участием. В кадре 19-летняя наследница фигуристки вживую исполнила одну из композиций дуэта HammAli & Navai — «Прятки».
Примечательно, что одной из первых комплимент дочери олимпийской чемпионки сделала экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович. Так, поп-исполнительница по-достоинству оценила голос и красивый тембр Саши.
«Умничка!» — отметила певица, похвалив дочку Навки.
Не остался в стороне от всего происходящего и бывший муж фигуристки — Александр Жулин. Напомним, что Татьяна сохранила прекрасные отношения с отцом своей старшей наследницы. Дочка спортсменки привязана к обоим родителям. Жулин вслед за экс-солисткой группы «Блестящие» оценил свежий видеоролик на страничке Навки, обратившись к наследнице.
«Любимая!» — лаконично добавил Александр, не став скрывать, что он очень гордится дочерью.
По словам Татьяны, даже на домашней изоляции им есть, чем заняться с детьми. Помимо импровизированных кулинарных мастер-классов, Навка вместе с наследницами — Сашей Жулиной и пятилетней Надей Песковой — устраивают семейные вечера, собираясь в просторной гостиной. Татьяне нравится проводить время с близкими за беседами.
Ко всему прочему, младшая дочка фигуристки не пренебрегает учебой. Так, Надя занимается французским в онлайн-формате, через специальные приложения и видеокурсы.