«Приобщаю к классике»: сын Тодоренко зажег под «Золотые купола» Круга

А вот под композиции Розенбаума телеведущая обучает Майкла буквосочетаниям.

Регина Тодоренко показала в личном блоге домашние забавы с двухлетним малышом Майклом. Девушка включила песню Михаила Круга «Золотые купола», взяла в руки бубен и устроила вместе с малышом пляски.

Любопытно, что мальчику понравилась предложенная мамой мелодия. Ребенок зажигательно отплясывал, кружась по квартире. Свой ролик Регина назвала с юмором: «Приобщаю к классике».

Однако на этом звезда не успокоилась и включила дальше песню Александра Розенбаума «Ау».

«По песням Розенбаума и Агутина очень удобно учить звуки и буквосочетания. Давай сынок, повторяй «ау!»» — сказала Тодоренко.

После чего малыш послушно произнес то, о чем его просила мать.

Отметим, что веселыми танцами отличился на этой неделе не только наследник Регины Тодоренко и Влада Топалова. Двухмесячная дочь Энрике Иглесиаса и теннисистки Анны Курниковой тоже растрогала пользователей Сети милыми движениями под музыку.