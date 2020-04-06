«Полина не ревнует?»: муж Гагариной похвастался позитивными изменениями на карантине

42-летний супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков похвастался положительными изменениями, которые произошли в нем за время карантина. Как и многие другие знаменитости, сейчас фотограф находится на самоизоляции вместе с супругой и дочерью. Внезапно освободившееся время Исхаков посвящает не только любимым девочкам, но и себе.

Так, Дмитрий похвастался, что за десяток дней карантина умудрился похудеть. Помимо прочего, Исхаков освоил азы новой профессии – их он намерен применять, как только можно будет покидать родные стены.

«У меня действительно маленькие уши. Я похудел или мне кажется?! К концу карантина я буду готов начать новую карьеру, мужчины-фотомодели 40+», — иронично высказался по поводу изменений он.

Подписчики поспешили отметить – карьера модели у Исхакова бы получилась однозначно благодаря колоритному профилю и отсутствию достойной конкуренции. «Красив как бог», «Белый верх, черный низ, все по дресс-коду», «Вы безумно сексуальны», — поделились мнением они. Нашлись и те, кто решил поинтересоваться, что думает Гагарина по поводу обилия женских комплиментов в профиле у Исхакова. «Полина не ревнует?» — спросили они. Дмитрий отвечать на провокацию не стал.