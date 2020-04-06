«Смешно и нужно!»: Сергей Светлаков стал ведущим новостей

Популярный комик и телеведущий запустил в Сети новый юмористический формат в Инстаграм - «Только светлые новости».

Многие артисты и знаменитости стремятся использовать время в самоизоляции продуктивно. И юморист Сергей Светлаков не исключение. Популярный телеведущий представил премьеру своего нового интернет-проекта – «Только светлые новости». Это подборка смешных новостей, которые поднимают настроение в период пандемии коронавируса и никак не касаются тревожной темы №1.

«Хочу предупредить — я не буду говорить «ЭТО» слово, которое в каждой новости сейчас, бесит уже…все будет максимально с «НИМ» не связано, может только по касательной» — подчеркнул артист.

И в первом выпуске Светлаков действительно обошел вниманием коронавирус. Подборка новостей состояла из нелепых и неординарных случаев, которые позабавили самого ведущего и его подписчиков.

«Крутооо, как всегда супер. Обожаю вас! Настроение аж подняли», «Ну,вот, другое дело!!Хотим СВЕТЛЫЕ новости», «Спасибо, смешно и нужно!», «Класс! Я за пандемию позитива», «Это было чудесно! Спасибо» — поблагодарили некоторые из подписчиков.

А недавно Сергей Светлаков как знаменитый уроженец Екатеринбурга обратился к уральцам. Он попросил земляков работать над собой в это непростое время и выразил надежду, что скоро все вернется на круги своя.