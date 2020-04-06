«Чудо!»: Энрике Иглесиас растрогал поклонников танцем с младшей дочкой

Машеньке всего два месяца, но у нее уже очень осмысленный взгляд.

44-летний музыкант Энрике Иглесиас показал своим поклонникам трогательные видеокадры с младшей дочкой Машенькой. Девочке всего два месяца, но она отличается весьма смышленым видом и веселым нравом.

Певец расположил свою наследницу на коленях и под зажигательный хит группы Fun, подвигал малышкой в такт, держа ее за ручки. Похоже, что девочке это занятие понравилось, впрочем, как и поклонникам Иглесиаса.

«Чудо какая!» — отметилась одной из первых в Instagram Энрике российская певица Катя Лель.

Выразили свои эмоции от увиденного и мировые звезды. К примеру, эмоциональные смайлы под видео оставил музыкант Рики Мартин, бразильская топ-модель Лили Эстефан и мексиканская актриса Лус Елена Гонсалес.

«Принцесса! Необыкновенная красавица», «Боже, какая красоточка!», «Очаровательная девочка!», «Очень похожа на Аню Курникову!» — прокомментировали фолловеры Энрике.

Напомним, у российской теннисистки Анны Курниковой и испанского певца Энрике Иглесиаса трое детей. Старшим двойняшкам Люси и Николасу сейчас по два годика, Машенька родилась в конце января 2020 года.