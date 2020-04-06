Заявившая о разводе Самойлова отписалась от Джигана в Instagram

Заявившая о разводе многодетная модель Оксана Самойлова отписалась от Джигана в Instagram. Напомним, после того, как скандал с рэпером появился в информационном пространстве, девушка заявляла о том, что намерена помочь отцу своих детей побороть наркотическую зависимость. Однако уже спустя несколько дней Самойлова свое мнение поменяла и подчеркнула – 10 лет совместной жизни с музыкантом были обманом, простить подобного она не может.

В понедельник, 6 апреля, внимательные фолловеры заметили, что Самойлова отписалась от пока еще действующего супруга в Instagram. Кроме прочего, исчезли со страницы модели (где, к слову, число подписчиков достигло уже 11,5 миллиона человек) некоторые ключевые посты, посвященные мужу. Удалила Оксана и семейный снимок, под которым она поздравляла некогда любимого человека с Днем защитника Отечества.

Сам Джиган, судя по всему, все еще лелеет надежду вернуть семью. С момента заявления Самойловой о разводе многодетный отец ни разу не появился в «прямом эфире», хотя раньше делал это регулярно, а также не посвящает stories жене. Тем временем, некоторая часть аудитории продолжает поддерживать Самойлову в ее решении. Комментаторы уверяют, что «такого мужа, как Джиган, и даром не нужен такой самодостаточной женщине, как Оксана». Находятся и те, кто уверен – влюбленные сойдутся: «Оксана, прости его», «Да они по-любому потом простят друг друга», — пишут они.