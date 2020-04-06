«Успешно пролечили»: Игоря Николаева выписывают из больницы спустя неделю пребывания

Госпитализированного около недели назад 60-летнего музыканта Игоря Николаева выписывают из больницы. Напомним, 26 марта композитора спешно доставили в медицинское учреждение вслед за Львом Лещенко: у Николаева подозревали коронавирус. Врачи несколько раз брали у артиста анализы, все они показали отрицательный результат. Медики успешно пролечили Николаева от пневмонии, а в понедельник, 6 апреля, намерены отправить его домой.

«Артист дважды сдавал анализы – оба теста показали отрицательный результат. Тем не менее, у него обнаружили пневмонию, от которой успешно пролечили. Сегодня, 6 апреля, Игоря Юрьевича выписывают», – пояснили журналистам «Комсомольской правды» в здравоохранении.

Сам Николаев фактом счастливого освобождения делиться не спешит. Пока не комментирует ситуацию и верная супруга музыканта Юлия Проскурякова. Стоит отметить, что за всю неделю пребывания в стенах больницы Игорь ни разу не пожаловался на судьбу: он активно делился с подписчиками видами из своей палаты и даже выкладывал новые стихотворения на философскую тематику. Коллеги Николаева по эстраде в большом количестве желали композитору скорейшего выздоровления.